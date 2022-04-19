Ракицкий в сборной? Цыганков уйдет из Динамо? Суркисы – беглецы

В новом видео на канале Фолстен вы узнаете, как в условиях войны украинский футбол оказался в очень тяжелом положении. УПЛ приостановлено, большинство украинских клубов прекратили тренировки, а об играх вообще речь не идет. И возникает закономерный вопрос: выживут ли украинские клубы?

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Как "Шахтер" и "Динамо" будут жить в новых жестких условиях? Что они делают сейчас? И что с ними будет в будущем? Какие легионеры уже покинули "Шахтер" и "Динамо", какие украинские футболисты уедут из страны и многое интересное.