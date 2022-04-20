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Подоляк подтвердил, что готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе

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От российской стороны пока нет известий

Подоляк подтвердил, что готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Сегодня, 20-го апреля, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь записал видеообращение, в котором сказал, в частности, о том, что украинские чиновники Подоляк и Арахамия выразили готовность провести переговоры с Мединским и Слуцким в Мариуполе. Цель – способствовать эвакуации гражданского населения и военных из заблокированного города.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил эту информацию на своей странице в твиттере:

"Да. Безо всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - написал Подоляк.

Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть два варианта деблокады Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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