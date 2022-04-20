Подоляк подтвердил, что готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе
От российской стороны пока нет известий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 20-го апреля, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь записал видеообращение, в котором сказал, в частности, о том, что украинские чиновники Подоляк и Арахамия выразили готовность провести переговоры с Мединским и Слуцким в Мариуполе. Цель – способствовать эвакуации гражданского населения и военных из заблокированного города.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил эту информацию на своей странице в твиттере:
"Да. Безо всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два на два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Потому что они свои. Потому что они в моем сердце. Навсегда. Без вариантов", - написал Подоляк.
Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022
Добавим, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть два варианта деблокады Мариуполя.
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