Подоляк подтвердил, что готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе

Сегодня, 20-го апреля, заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь записал видеообращение, в котором сказал, в частности, о том, что украинские чиновники Подоляк и Арахамия выразили готовность провести переговоры с Мединским и Слуцким в Мариуполе. Цель – способствовать эвакуации гражданского населения и военных из заблокированного города.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил эту информацию на своей странице в твиттере:

Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.