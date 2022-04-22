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Три игрока сборной Украины пообщались с ранеными военными в больнице

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Футболисты поддержали наших героев

Три игрока сборной Украины пообщались с ранеными военными в больнице

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В среду, 20 апреля, в Житомире состоялось рабочее совещание координационного штаба Украинской ассоциации футбола. В нем приняли участие президент УАФ Андрей Павелко, первый вице-президент Вадим Костюченко, власти Житомира и местная областная ассоциация футбола.

Во время встречи стороны обсудили гуманитарные вопросы, посетили военный госпиталь и встретились с нашими защитниками. Но они пришли не одни – в онлайн-режиме с нашими героями имели возможность пообщаться футболисты сборной Украины Александр Зинченко, Тарас Степаненко и Андрей Ярмоленко. Лидеры национальной команды пожелали защитникам скорейшего выздоровления и победы.

"По приглашению главы ассоциации Руслана Павлюка провели здесь встречу с представителями футбольного сообщества региона, которое с первых дней полномасштабной войны создало мощное волонтерское движение, помогая нашим военным, медикам и семьям с пострадавшими от боевых действий детьми.

В частности, усилиями областной ассоциации и при содействии Координационного центра УАФ удалось разместить несколько групп эвакуированных детей в футбольных кемпингах наших партнеров в Германии, Польше и Австрии", - заявил Андрей Павелко.

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Три игрока сборной Украины пообщались с ранеными военными в больнице - изображение 1Три игрока сборной Украины пообщались с ранеными военными в больнице - изображение 2
Фото: facebook.com/zhytff
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В статье: Андрей Ярмоленко Тарас Степаненко Андрей Павелко Александр Зинченко
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