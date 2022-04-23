Залужный призвал блогеров воздержаться от оценок боевых действий и решений командиров

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный на своей странице в фейсбуке призвал удержаться от оценок, которые блогеры дают работе Вооруженных сил Украины. Враг использует эти данные.

"Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, которая используется врагом для нанесения потерь Вооруженным Силам Украины.

Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях.

Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.

Только военное руководство обладает всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации.

Верьте Вооруженным Силам Украины. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, который использует что-либо для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!", - написал Залужный.