Владимир Кличко выступил на вечере бокса в Лондоне

Вчера, во время вечера бокса в Лондоне, главным боем которого был поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, включили обращение легендарного украинского боксера Владимира Кличко к мировому сообществу:

"Я рад возможности обратиться к нашим друзьям и партнерам со всего мира. Как вы знаете, в Украине идет война. Мы столкнулись с самым большим вызовом в нашей жизни. Но мы сильнее, потому что знаем, что у нас есть ваша поддержка. Вся ваша помощь нужна, и мы все за нее благодарны: матери, отцы, дети. Пожалуйста, не останавливайтесь, потому что сейчас вы нужны нам больше, чем когда-либо".