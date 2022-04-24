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Владимир Кличко выступил на вечере бокса в Лондоне

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Призвал не оставлять Украину в одиночестве

Владимир Кличко выступил на вечере бокса в Лондоне

Фото: The Denver Post

UA-Футбол
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Вчера, во время вечера бокса в Лондоне, главным боем которого был поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, включили обращение легендарного украинского боксера Владимира Кличко к мировому сообществу:

"Я рад возможности обратиться к нашим друзьям и партнерам со всего мира. Как вы знаете, в Украине идет война. Мы столкнулись с самым большим вызовом в нашей жизни. Но мы сильнее, потому что знаем, что у нас есть ваша поддержка. Вся ваша помощь нужна, и мы все за нее благодарны: матери, отцы, дети. Пожалуйста, не останавливайтесь, потому что сейчас вы нужны нам больше, чем когда-либо".

В бою между Уайтом и Фьюри победил последний, нокаутировав противника в шестом раунде. После победы Цыганский король сказал, что, возможно, завершит карьеру.

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В статье: Владимир Кличко Тайсон Фьюри война с Россией Диллиан Уайт
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