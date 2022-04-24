Владимир Кличко выступил на вечере бокса в Лондоне
Призвал не оставлять Украину в одиночестве
Фото: The Denver Post
Вчера, во время вечера бокса в Лондоне, главным боем которого был поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, включили обращение легендарного украинского боксера Владимира Кличко к мировому сообществу:
"Я рад возможности обратиться к нашим друзьям и партнерам со всего мира. Как вы знаете, в Украине идет война. Мы столкнулись с самым большим вызовом в нашей жизни. Но мы сильнее, потому что знаем, что у нас есть ваша поддержка. Вся ваша помощь нужна, и мы все за нее благодарны: матери, отцы, дети. Пожалуйста, не останавливайтесь, потому что сейчас вы нужны нам больше, чем когда-либо".
#klitschko #boxing #box #FuryWhyte #SlavaUkraini pic.twitter.com/WHgANHeb0i— Jazwiecki Maciej (@jazwiecki) April 23, 2022
В бою между Уайтом и Фьюри
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