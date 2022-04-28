  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 74% россиян поддерживают действия российских оккупационных войск в Украине - опрос
В тренде

74% россиян поддерживают действия российских оккупационных войск в Украине - опрос

Общие новости
(1 голосов)

Все очень плохо

74% россиян поддерживают действия российских оккупационных войск в Украине - опрос

фото из свободных источников

Новина українською

По состоянию на конец апреля 2022 года нападение россии на Украину поддерживают 74% россиян.

Таковы результаты опроса "Левада-центра" в рф, проведенный 21-27 апреля

По результатам опроса, к концу апреля, через 2 месяца войны с Украиной, 74% россиян поддерживают нападение россии на Украину и действия российских оккупационных войск.

Читайте такжеСоцопрос: более 70 процентов украинцев выступают за разрыв связей УПЦ московского патриархата с РПЦ

При этом не поддерживают действия рф 19% респондентов.

Опрос Левада-центра провели 21 – 27 апреля среди 1616 россиян в возрасте от 18 лет.

Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

74% россиян поддерживают действия российских оккупационных войск в Украине - опрос - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2022 в 23:54
То не люди...
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде