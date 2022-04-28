74% россиян поддерживают действия российских оккупационных войск в Украине - опрос
Все очень плохо
фото из свободных источников
По состоянию на конец апреля 2022 года нападение россии на Украину поддерживают 74% россиян.
Таковы результаты опроса "Левада-центра" в рф, проведенный 21-27 апреля
По результатам опроса, к концу апреля, через 2 месяца войны с Украиной, 74% россиян поддерживают нападение россии на Украину и действия российских оккупационных войск.
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При этом не поддерживают действия рф 19% респондентов.
Опрос Левада-центра провели 21 – 27 апреля среди 1616 россиян в возрасте от 18 лет.
Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
28.04.2022 в 23:54
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