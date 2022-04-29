Польша передала Украине 200 танков T-72, также от стран-партнеров получен новый ЗРК С-300
путин, спишь?
1. Mil.gov.ua; 2. Командування Повітряних Сил ЗСУ
Польша передала Украине постсоветские танки T-72 – более 200 единиц, это позволит оснастить две танковые бригады. Кроме танков в Украину отправили несколько десятков боевых машин пехоты.
Среди вооружений, которые получила от Польши Украина, есть самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и реактивные системы залпового огня "Град". Польша также предоставила ракеты классу "воздух-воздух" для самолетов МИГ-29 и Су-27. А еще в комплекте поставки есть дроны, беспилотники и переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun.
В то же время воздушное командование "Юг" получило новый ЗРК С-300 от стран-партнеров. Указанный комплекс поставлен на боевое дежурство и "уже выполняет боевые задания". ЗРК С-300 может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. Неважно, на какой высоте летит цель – 10 метров или 27 км.
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