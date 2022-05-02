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Германия хочет расширить антипутинскую коалицию за счет Индии

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Главу страны пригласят на саммит G7

Германия хочет расширить антипутинскую коалицию за счет Индии

Фото: Jatin Verma's IAS Academy

UA-Футбол
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Как сообщает Bloomberg, канцлер Германии Олаф Шольц планирует пригласить премьер-министра Индии Нарендру Моди на предстоящий саммит G7, дабы привлечь страну на сторону антипутинской коалиции.

Также, на заседание, которое пройдет в июне, планируют пригласить глав Индонезии, ЮАР и Сенегала. Ранее именно Индия была одной из стран, которые не проголосовали за исключение России из Совета организации по правам человека.

Помимо Германии, в G7 входят такие страны как США, Великобритания, Канада, Франция, Италия и Япония. Также участником является Европейский Союз.

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В статье: Германия Индия война с Россией
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