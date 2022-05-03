Макрон поговорил с путиным. Разговор длился более двух часов

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за более чем месяц провел телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным. Разговор состоялся 3 мая.

Как сообщает Le Parisien, об этом объявили в Елисейском дворце.

Разговор, в котором обсуждалась Украина, длился более двух часов. Это первый разговор лидеров с 29 марта – после появления информации о зверствах российских военных в пригородах Киева и после переизбрания Макрона на второй срок.

Издание напоминает, что в эту субботу Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что с декабря 2021 года и по сей день Макрон говорил с Путиным около 20 раз, из них восемь – после 24 февраля.