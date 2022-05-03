  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Макрон поговорил с путиным. Разговор длился более двух часов
В тренде

Макрон поговорил с путиным. Разговор длился более двух часов

Общие новости
(2 голосов)

Это первый разговор более чем за месяц

Макрон поговорил с путиным. Разговор длился более двух часов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые за более чем месяц провел телефонный разговор с президентом рф владимиром путиным. Разговор состоялся 3 мая.

Как сообщает Le Parisien, об этом объявили в Елисейском дворце.

Читайте такжеМакрон: Я бы не стал называть Путина мясником, потому что я все еще веду с ним переговоры

Разговор, в котором обсуждалась Украина, длился более двух часов. Это первый разговор лидеров с 29 марта – после появления информации о зверствах российских военных в пригородах Киева и после переизбрания Макрона на второй срок.

Издание напоминает, что в эту субботу Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что с декабря 2021 года и по сей день Макрон говорил с Путиным около 20 раз, из них восемь – после 24 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Путин война с Россией Эммануэль Макрон
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Le Parisien

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде