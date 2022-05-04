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Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику

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Парламент Болгарии проголосовал за предоставление военной помощи Украине

Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня болгарский парламент проголосовал за предоставление военной помощи Украине. Об этом сообщает Главком.

Решение оказать военную помощь поддержали 200 из 240 депутатов. 16 депутатов проголосовали против.

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Решение парламента предусматривает предоставление правительству Болгарии мандата по "оказанию гуманитарной, финансовой и военно-технической помощи Украине в соответствии с ее потребностями и возможностями Болгарии". Принятое парламентом решение включает в себя:

  • продолжение поддержки членства Украины в ЕС;
  • помощь украинским гражданам, которые убегают от войны, то есть законодательные и организационные мероприятия с целью улучшения возможностей их принятия и интеграции, а также создания условий для их возвращения в Украину;
  • обеспечение возможностей экспорта украинского зерна в Варне;
  • усиление энергетического сотрудничества, в частности, в вопросе получения электроэнергии из Украины и природного газа
  • ремонт украинской военной техники на оборонных предприятиях Болгарии;
  • продолжение поставок в Украину гуманитарной помощи, в частности медикаментов, одежды и продовольствия.
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В статье: война с Россией
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