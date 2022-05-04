Болгария будет ремонтировать украинскую военную технику

Сегодня болгарский парламент проголосовал за предоставление военной помощи Украине. Об этом сообщает Главком.

Решение оказать военную помощь поддержали 200 из 240 депутатов. 16 депутатов проголосовали против.

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Решение парламента предусматривает предоставление правительству Болгарии мандата по "оказанию гуманитарной, финансовой и военно-технической помощи Украине в соответствии с ее потребностями и возможностями Болгарии". Принятое парламентом решение включает в себя: