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Арахамия: Связь с Азовом есть, войска рф уже на Азовстали

Общие новости
(1 голосов)

Хотя подробностей он не привел

Арахамия: Связь с Азовом есть, войска рф уже на Азовстали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По состоянию на вечер 4 мая украинские власти находятся на связи с находящимися на территории завода "Азовсталь" защитниками Мариуполя, а войска России уже на территории предприятия.

Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода председатель делегации Украины на переговорах с Россией, народный депутат и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", – отметил Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов".

Подробностей он не привел.

В Генштабе ВСУ около 18:00 сообщили, что со стороны войск РФ "длится блокировка и попытки уничтожения наших подразделений в районе "Азовстали" в Мариуполе. В отдельных районах при поддержке авиации враг возобновил наступление с целью взятия под контроль территории завода. Безуспешно".

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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хутин пуйло 88 (Десь)
04.05.2022 в 20:23
Зелений вибля док здав Марік. Від щасливі. пуйло «денацифікувало» Україну, може тепер 9 травня переможний парад провести. зелене пуйло щасливе, що війна закінчиться, як воно обіцяло. От тільки хлопців ніхто не пвоерне
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