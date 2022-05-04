Арахамия: Связь с Азовом есть, войска рф уже на Азовстали

По состоянию на вечер 4 мая украинские власти находятся на связи с находящимися на территории завода "Азовсталь" защитниками Мариуполя, а войска России уже на территории предприятия.

Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода председатель делегации Украины на переговорах с Россией, народный депутат и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска на территории "Азовстали" уже находятся", – отметил Арахамия со ссылкой на слова командира полка "Азов".

Подробностей он не привел.