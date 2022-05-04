Командир Азова: Ситуация очень сложная, но мы продолжаем держать оборону

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко в своем обращении заявил, что защитники вторые сутки ведут тяжелые бои с российскими оккупантами, прорвавшимися на территорию завода "Азовсталь".

"Уже второй день, как противник прорвался на территорию завода. Идут тяжелые, кровопролитные бои.

Я горжусь своими солдатами, прилагающими сверхчеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника. Я благодарю весь мир за колоссальную поддержку гарнизона Мариуполь. Наши солдаты этого заслуживают!

Ситуация очень сложная! Но, не смотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ – держать оборону", - сказал Прокопенко.

Напомним, что российские оккупанты провели штурм и сумели прорваться на территорию "Азовстали", где находятся украинские защитники.