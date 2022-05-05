В экшне Warbox появится возможность сыграть за ВСУ
С украинской озвучкой
фото из свободных источников
Разработчик Mantaliss добавит в свою экшн-игру Warbox украинские вооруженные силы.
Ожидать появления ВСУ стоит в течение нескольких недель. Об этом сообщил актер озвучки и блогер Денис Швецов, также известный как Rendaros UA.
Ему известно это, потому что он причастен к созданию украиноязычной озвучки ВСУ в игре.
Отметим, что Warbox позволяет организовывать сражения между войсками разных стран мира, которыми управляет искусственный интеллект. Игрок также может брать юниты под контроль.
Каждое войско озвучено на языке, на котором говорят в его стране.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Срна жестко ответил футболистам, не понимающим бан российских спортсменов
- Эта операция затянулась, - лукашенко
- Черноморец отпускает зимних новичков, защитник Ворсклы в Испании. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- россияне начали штурм Азовстали, украинские защитники просят Зеленского вмешаться
- Зеленский оригинально отметил всемирный день Звездных войн. ФОТО
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.05.2022 в 20:02
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.05.2022 в 20:59
Ответить
+1
0