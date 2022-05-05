В экшне Warbox появится возможность сыграть за ВСУ

Разработчик Mantaliss добавит в свою экшн-игру Warbox украинские вооруженные силы.

Ожидать появления ВСУ стоит в течение нескольких недель. Об этом сообщил актер озвучки и блогер Денис Швецов, также известный как Rendaros UA.

Ему известно это, потому что он причастен к созданию украиноязычной озвучки ВСУ в игре.

Отметим, что Warbox позволяет организовывать сражения между войсками разных стран мира, которыми управляет искусственный интеллект. Игрок также может брать юниты под контроль.

Каждое войско озвучено на языке, на котором говорят в его стране.