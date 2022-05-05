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В экшне Warbox появится возможность сыграть за ВСУ

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Обновлено
(1 голосов)

С украинской озвучкой

В экшне Warbox появится возможность сыграть за ВСУ

фото из свободных источников

Новина українською

Разработчик Mantaliss добавит в свою экшн-игру Warbox украинские вооруженные силы.

Ожидать появления ВСУ стоит в течение нескольких недель. Об этом сообщил актер озвучки и блогер Денис Швецов, также известный как Rendaros UA.

Ему известно это, потому что он причастен к созданию украиноязычной озвучки ВСУ в игре.

Отметим, что Warbox позволяет организовывать сражения между войсками разных стран мира, которыми управляет искусственный интеллект. Игрок также может брать юниты под контроль.

Каждое войско озвучено на языке, на котором говорят в его стране.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.05.2022 в 20:02
"В экшне Warbox появится возможность сыграть по ВСУОбщие новости 5 мая 2022, четверг. 19:56" (1 голосов) дебилы, ПО всу или ЗА всу???
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TIRAN (Донецк (Украина!))
05.05.2022 в 20:59
видать, не всё у вас ещё потеряно: увидели ошибку, исправили, НЕ поблагодарили за свой эпикфейл, но и не забанили (пока)
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