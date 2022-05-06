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Беланов: Надо быть безразличным, чтобы не помогать Украине

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Легендарный футболист шокирован событиями последних двух месяцев

Беланов: Надо быть безразличным, чтобы не помогать Украине

Фото: Автор - Владимир Раснер

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Известный в прошлом футболист Игорь Беланов в интервью итальянским СМИ высказался о развязанной россией войне в Украине.

"Должен сказать, что я действительно шокирован. Очень трудно поверить в то, что все это действительно происходит. У меня такое впечатление, что я сплю, и это страшный сон или фильм ужасов. Когда я вижу военные госпитали, раненых детей, у меня сжимается сердце. А что еще я должен чувствовать?

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Я спрашиваю: неужели политики самого высокого уровня действительно не смогли найти решение? Никакого другого решения, кроме как убивать людей, детей, потом рассказывать, что они воюют с неонацистами, и другие шокирующие вещи.

Нужно показать всем, что происходящее – это не игра. Я видел, что произошло в Буче. Мы хотим мира для наших женщин, детей и пожилых людей. Они боятся выходить на улицы, общаться с другими людьми. Неужели такая ситуация приемлема? Надо быть безразличным, чтобы закрывать глаза и не помогать", - приводит слова Беланова сайт Джанлуки Ди Марцио.

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В статье: Игорь Беланов война с Россией
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Источник:
Gianluca di Marzio

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