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Экс-тренер сборной Украины защитил рф, Каладзе обругал Подоляка | ЖВВВ #3

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Новое видео от Фолстена!

Экс-тренер сборной Украины защитил рф, Каладзе обругал Подоляка | ЖВВВ #3

Фото: Фолстен

UA-Футбол
Новина українською

Героическое сопротивление украинского народа российским захватчикам продолжается! Мы продолжаем жить в условиях войны. Каждый день мы читаем неутешительные новости, но это нас не сломает. Мы продолжаем жить, как и продолжает жить наш интерес к футболу. Сегодня, на канале Фолстен, снова говорим о футбольной жизни во время войны.

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Посмотрев этот выпуск вы узнаете, почему де Дзерби уходит из "Шахтера", сколько денег пожертвовали владельцы украинских клубов на благотворительность, почему легенда "Милана" обиделся на украинского чиновника Михаила Подоляка, как Андрей Ярмоленко помог Чернигову, зачем бывший тренер сборной Украины защищает россиян, а также с кем в мае национальная сборная Украины сыграет перед стыковым матчем с Шотландией. Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен
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