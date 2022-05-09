Зеленский: Наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это учебник по истории Украины

Владимир Зеленский обратился к народу своей страны в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне. Президент Украины записал обращение на Крещатике – в его поздравление показаны кадры парада украинских военных, полет самолета "Мрії".

"Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого від удаваного друга". Эти слова украинского философа Григория Сковороды все мы поняли 24 февраля, когда рф начала полномасштабную войну. Мы не отдадим свою землю, мы не отдадим свою историю, мы никому не дадим аннексировать нашу победу".

"В День победы над нацизмом мы сражаемся за новую победу. Путь к ней труден, но мы не сомневаемся, что победим. В чем наше преимущество над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это учебник по истории Украины. Мы бы не знали горя, если бы все враги умели читать и делать выводы".