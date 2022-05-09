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Беланов: 9-го мая хочется пожелать Украине Мира и только Мира - верю в нашу победу

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Правильные слова легенды

Беланов: 9-го мая хочется пожелать Украине Мира и только Мира - верю в нашу победу

Фото: Автор - Владимир Раснер

UA-Футбол
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Легендарный футболист Игорь Беланов выразил поддержку украинскому народу, который ведет свою борьбу против российской агрессии. На фотографии из окопа обладатель Золотого мяча стоит вместе с сыном.

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"Никогда снова! Никогда опять! В войне нет ничего хорошего. Она лишена романтики. Гибнут невинные дети, взрослые, старики. Гибнут воины ВСУ. Лучшие сыны и дочки Украины.

9-го мая хочется пожелать Украине Мира и только Мира! И Слава каждому кто противостоит оккупантам, которые нагло пришли уничтожать нашу Землю и наш Свободный, Героический Народ!

Я, Игорь Беланов и мой сын Валерий Беланов верим в нашу скорую победу! Слава Украине!", - написал Беланов в социальных сетях.

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В статье: Игорь Беланов война с Россией
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