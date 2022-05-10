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В оккупированной Новой Каховке пьяные мужчины похитили украинскую рефери

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Неизвестные были в гражданской одежде и с георгиевскими лентами

В оккупированной Новой Каховке пьяные мужчины похитили украинскую рефери

Фото: из соцсетей

Новина українською

российские оккупанты продолжают совершать произвол на оккупированной территории Херсонской области. В понедельник, 9 мая, они похитили украинскую судью УАФ в Новой Каховке Ирину Петрову.

Задержание произошло около 16:00 у подъезда дома, где проживала 37-летняя украинка.

Очевидцы сообщили, что неизвестные в гражданской одежде и с георгиевскими лентами принудительно забрали ее в отделение полиции. Мужчины находились в нетрезвом состоянии, информирует Каховская городская территориальная община.

Добавим, что Петрова обслуживает как международные женские соревнования, так и национальные мужские. Кроме того, она работает тренером по футболу.

Напомним, Новая Каховка с первых дней полномасштабной войны оказалась под временной оккупацией россиян. Несмотря на это, Ирина Петрова выходила на проукраинские митинги, на которых постоянно напоминала, что "Новая Каховка" - это Украина".

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В статье: война с Россией
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