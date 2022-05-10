  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уже посетила Бучу. Министр иностранных дел Германии прибыла с необъявленным визитом в Украину
В тренде

Уже посетила Бучу. Министр иностранных дел Германии прибыла с необъявленным визитом в Украину

Общие новости
(1 голосов)

Видимо, лучше не сообщать заранее

Уже посетила Бучу. Министр иностранных дел Германии прибыла с необъявленным визитом в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с необъявленным ранее визитом. Немецкий министр уже посетила Бучу под Киевом, ее сопровождала генпрокурор Ирина Венедиктова. Бербок стала первой из правительства Германии, кто посещает столицу после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.

Во время визита Анналена планирует возобновить работу посольства Германии в Киеве, которое было закрыто с середины февраля, а также она должна провести переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Бербок посещала Киев в начале февраля еще до войны, тогда немецкий министр ездила на передовую на Донбасс.

Читайте такжеГлава МИД Германии: Мир на условиях россии не принесет безопасности ни Украине, ни Европе

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Анналена Бербок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dw.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде