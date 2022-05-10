Уже посетила Бучу. Министр иностранных дел Германии прибыла с необъявленным визитом в Украину
Видимо, лучше не сообщать заранее
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прибыла в Украину с необъявленным ранее визитом. Немецкий министр уже посетила Бучу под Киевом, ее сопровождала генпрокурор Ирина Венедиктова. Бербок стала первой из правительства Германии, кто посещает столицу после начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Во время визита Анналена планирует возобновить работу посольства Германии в Киеве, которое было закрыто с середины февраля, а также она должна провести переговоры со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock has arrived in Ukraine and has visited Bucha https://t.co/rAbbAjK21q via @dw_politics #Ukraine pic.twitter.com/y2jUstpGVz— Liveuamap (@Liveuamap) May 10, 2022
Germany's Foreign Minister Annalena Baerbock is in Ukraine— Marcel Dirsus (@marceldirsus) May 10, 2022
????: @moutafis77 pic.twitter.com/xQl9Xzzwcx
Бербок посещала Киев в начале февраля еще до войны, тогда немецкий министр ездила на передовую на Донбасс.
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