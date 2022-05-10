EA Sports и ФИФА прекращают сотрудничество. Версия игры FIFA 23 станет последней

Компания Electronic Arts анонсировала прекращение сотрудничества с ФИФА по созданию популярной футбольной киберспортивной игры. Соответствующее заявление уже появлось на официальном сайте EA.

Исполнительный вице-президент группы GM EA SPORTS & Racing Кэм Вебер сообщил, что в 2023 году начнётся новая эра, а игра будет называться EA SPORTS FC.

"В следующем году EA SPORTS FC станет будущим футбола от EA SPORTS. Вместе с нашими 300+ лицензионными партнерами по всему миру мы готовы вывести глобальную футбольную игру на новый уровень от имени всех футбольных фанатов по всему миру", - отметил Вебер.

Все популярные режимы игры останутся. Также никуда не денутся лицензионные портфолио игроков, клубов, стадионов и лиг.

"EA SPORTS FC позволит нам реализовать эти планы и многое другое… но не раньше, чем мы выпустим нашу самую обширную игру с нашим нынешним партнером по правам на название на еще один год, FIFA. Мы стремимся к тому, чтобы следующая FIFA была лучшей из когда-либо существовавших, с большим количеством функций, режимов игры, контента чемпионата мира, клубов, лиг, соревнований и игроков, чем любая предыдущая игра FIFA. Мы невероятно рады вместе со всеми вами строить будущее глобального футбола и будем рады поделиться дополнительной информацией о EA SPORTS FC летом 2023 года. Будущее этого вида спорта очень большое и яркое, и футбольные фанаты есть во всех уголках мира. Глобальный футбол был частью EA SPORTS почти тридцать лет, и сегодня мы гарантируем, что так будет и на десятилетия вперед", - подытожил Вебер.

СМИ отмечают, что стороны вели в последние месяцы напряжённые переговоры о продолжении сотрудничества, однако не смогли достичь компромисса. Одной из причин этого стали финансовые требования ФИФА, которые в EA не смогли удовлетворить. Ежегодно футбольный орган получал от создателей симулятора 150 млн долларов, но хотел увеличить эту прибыль вдвое. После очередного раунда неудачных переговоров стороны договорились о прекращении сотрудничества.

Серия футбольных симуляторов EA Sports FIFA впервые вышла в 1993 году и обновлялась ежегодно. За последние два десятилетия игра принесла разработчикам более 20 млрд долларов с продаж.