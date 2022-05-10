Шмыгаль: Все российские активы на территории Украины переходят в собственность государства

Кабинет Министров передает все российские активы на территории Украины государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций", сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Со всеми нашими партнерами мы также говорим о большом плане восстановления Украины. Уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы. Мы предполагаем, что одним из основных источников наполнения Фонда станут конфискованные российские активы и средства", - сказал Шмигаль на заседании правительства во вторник.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", по его словам, и президент, и правительство не раз говорили, что россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине.

"Сегодня у нас в повестке дня документ, определяющий, что российские активы на территории Украины переходят государству, а именно государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций". Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии , поддержку людей и восстановление нашей страны", – заявил премьер.

Как сообщил позже в телеграмм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение предусматривает, что во исполнение требований закона государственному предприятию "Национальный фонд инвестиций Украины "передаются в хозяйственное ведение принудительно изъятые согласно указанному закону объекты права собственности рф и его резидентов.