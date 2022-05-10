Умер первый президент Украины Леонид Кравчук

После продолжительной болезни умер первый президент новой Украины Леонид Кравчук.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в семейном кругу.

Отмечается, что Леонид Макарович Кравчук умер 10 мая 2022, в 17:00 по киевскому времени, на 89 году жизни.

Причин смерти официально не объявляли.