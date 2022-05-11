Командир морпехов Волына и офицер управления разведки полка Азова Самойленко – о ситуации в Мариуполе
Голоса "Азовстали"
Sky + Сергей Волына
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына призвал всех и каждого помочь в реализации процедуры "extraction".
"Я – морской пехотинец. Именно морская пехота научила меня по-настоящему любить Украину! Любить смело и бесшабашно, любить с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно! И пока бьется мое сердце, я буду чувствовать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине. Ибо в ней – любовь сына к родной матери, брата к сестре, любовь отца к своему ребенку! Этой любви нет пределов".
"Морская пехота – это моя семья. Это защитники Украины, которые без колебаний отдают свою жизнь за Родину. Это собратья, всегда делящие последнее поровну на всех, готовые подставить свое плечо и протянуть руку помощи! Потому что имеем одну на всех – общую любовь к матери Украине!"
"Мы боремся... Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных! Морская пехота – верность навсегда".
Также прокомментировал ситуацию в интервью Sky News находящийся на заводе "Азовсталь" офицер управления разведки полка "Азова" Илья Самойленко.
"Гражданских лиц на "Азовстали" уже нет. Число раненых и погибших солдат очень велико, они заслуживают должного ухода. Мы имеем крайне ограниченные ресурсы, любой день может стать для нас последним. Никто не ожидал, что мы так долго будем сопротивляться россиянам, но мы все равно боремся, несем тяжелые потери. Попадание в плен врагу будет означать для нас смерть. Последствия этого могут быть катастрофическими для украинской обороны и украинского государства. Наша жизнь ничего не значит, но наша борьба значит все".
Lieutenant Illya Samoilenko is still trapped in the Azovstal steel plant in Mariupol and tells Sky News that "we're taking heavy casualties" and "every day may be our last".— Sky News (@SkyNews) May 10, 2022
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