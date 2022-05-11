Командир морпехов Волына и офицер управления разведки полка Азова Самойленко – о ситуации в Мариуполе

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына призвал всех и каждого помочь в реализации процедуры "extraction".

"Я – морской пехотинец. Именно морская пехота научила меня по-настоящему любить Украину! Любить смело и бесшабашно, любить с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно! И пока бьется мое сердце, я буду чувствовать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине. Ибо в ней – любовь сына к родной матери, брата к сестре, любовь отца к своему ребенку! Этой любви нет пределов".

"Морская пехота – это моя семья. Это защитники Украины, которые без колебаний отдают свою жизнь за Родину. Это собратья, всегда делящие последнее поровну на всех, готовые подставить свое плечо и протянуть руку помощи! Потому что имеем одну на всех – общую любовь к матери Украине!"

"Мы боремся... Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных! Морская пехота – верность навсегда".