Командир морпехов Волына и офицер управления разведки полка Азова Самойленко – о ситуации в Мариуполе

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына призвал всех и каждого помочь в реализации процедуры "extraction".

Также прокомментировал ситуацию в интервью Sky News находящийся на заводе "Азовсталь" офицер управления разведки полка "Азова" Илья Самойленко.

Lieutenant Illya Samoilenko is still trapped in the Azovstal steel plant in Mariupol and tells Sky News that "we're taking heavy casualties" and "every day may be our last".



