  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Командир морпехов Волына и офицер управления разведки полка Азова Самойленко – о ситуации в Мариуполе
В тренде

Командир морпехов Волына и офицер управления разведки полка Азова Самойленко – о ситуации в Мариуполе

Общие новости
(1 голосов)

Голоса "Азовстали"

Командир морпехов Волына и офицер управления разведки полка Азова Самойленко – о ситуации в Мариуполе

Sky + Сергей Волына

Новина українською

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волына призвал всех и каждого помочь в реализации процедуры "extraction".

Читайте такжеПерехват СБУ: Граждане россии призывают своих солдат убивать и истязать украинских детей

"Я – морской пехотинец. Именно морская пехота научила меня по-настоящему любить Украину! Любить смело и бесшабашно, любить с оружием в руках и в минуты наибольшей опасности, любить надежно, храбро и бескомпромиссно! И пока бьется мое сердце, я буду чувствовать чистую, безусловную и безоговорочную любовь к Родине. Ибо в ней – любовь сына к родной матери, брата к сестре, любовь отца к своему ребенку! Этой любви нет пределов".

"Морская пехота – это моя семья. Это защитники Украины, которые без колебаний отдают свою жизнь за Родину. Это собратья, всегда делящие последнее поровну на всех, готовые подставить свое плечо и протянуть руку помощи! Потому что имеем одну на всех – общую любовь к матери Украине!"

"Мы боремся... Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны испытывать боль и страдания других, если слова о помощи заставляют действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь! Я призываю весь мир, я призываю каждого помочь реализовать процедуру "extraction" для украинских военных! Морская пехота – верность навсегда".

Читайте также"Спасите жителей Мариуполя от рук сатаны". Командир морпехов обратился к Папе Римскому

Также прокомментировал ситуацию в интервью Sky News находящийся на заводе "Азовсталь" офицер управления разведки полка "Азова" Илья Самойленко.

"Гражданских лиц на "Азовстали" уже нет. Число раненых и погибших солдат очень велико, они заслуживают должного ухода. Мы имеем крайне ограниченные ресурсы, любой день может стать для нас последним. Никто не ожидал, что мы так долго будем сопротивляться россиянам, но мы все равно боремся, несем тяжелые потери. Попадание в плен врагу будет означать для нас смерть. Последствия этого могут быть катастрофическими для украинской обороны и украинского государства. Наша жизнь ничего не значит, но наша борьба значит все".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Сергей Волына Илья Самойленко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сергей Волына

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде