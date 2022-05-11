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Сенат Чехии признал преступления России в Украине геноцидом

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Постановление принято 11 мая

Сенат Чехии признал преступления России в Украине геноцидом

фото из свободных источников

Новина українською

Сенат Чехии признал геноцидом украинского народа преступления российской армии в Украине.

Об этом сообщил посол Украины в Праге Евгений Перебийнис.

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"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщил посол в Twitter.

Сенат осудил многочисленные военные преступления, совершенные Россией в украинских городах, таких как Буча, Бородянка, Ирпень и Мариуполь, свидетельствующие о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек.

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В статье: война с Россией
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