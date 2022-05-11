Сенат Чехии признал преступления России в Украине геноцидом
Постановление принято 11 мая
фото из свободных источников
Сенат Чехии признал геноцидом украинского народа преступления российской армии в Украине.
Об этом сообщил посол Украины в Праге Евгений Перебийнис.
"Чешский Сенат только что признал преступления, которые российская армия совершает в Украине, геноцидом украинского народа. В принятом постановлении также содержится поддержка дальнейшего предоставления Чехией Украине оружия и получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС", - сообщил посол в Twitter.
Сенат осудил многочисленные военные преступления, совершенные Россией в украинских городах, таких как Буча, Бородянка, Ирпень и Мариуполь, свидетельствующие о терроре против населения, массовых казнях и депортациях сотен тысяч человек.
Популярное сейчас
- Боруссия М - Украина: где и когда смотреть контрольный матч сборной
- Сегодня Аякс может стать чемпионом Нидерландов. Это облегчит путь Динамо (Киев) в квалификации ЛЧ
- Боруссия М - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 11 мая 2022
- Сотруднику Азовстали, раскрывшему схему подземных тоннелей, объявлено подозрение в госизмене
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО