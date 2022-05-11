На Одесщине во время рытья окопов тероборона обнаружила старинные амфоры
Находки переданы историкам
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Работая над фортификационными укреплениями, бойцы одной из одесских бригад терробороны наткнулись на следы древней цивилизации.
По словам военных, они наткнулись на старинные амфоры. Керамические изделия, по предварительной оценке, были изготовлены примерно в 4-5 веке до нашей эры.
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Артефакты были переданы сотрудникам Одесского археологического музея НАН Украины. Ученые пообещали, что добавят их в коллекцию музея после изучения.
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