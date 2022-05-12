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Россияне потеряли еще один корабль в Черном море – СМИ

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(4 голосов)

Черноморский флот продолжает нести потери

Россияне потеряли еще один корабль в Черном море – СМИ

Новина українською

Россия потеряла еще один корабль в Черном море, сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

По информации журналистов, скорее всего, это корабль тылового обеспечения проекта 23120. Таких в россии только два — Всеволод Бобров и Эльбрус.

В ночь на четверг, 12 мая, корабль проекта 23120 шел в направлении острова Змеиный. По неизвестной причине на судне вспыхнул пожар.

Как сообщают журналисты, впоследствии продолжалась операция по спасению экипажа. Полночи обгоревший корабль пытался дойти до Севастополя. Вроде бы, это россиянам удалось и судно таки пришвартовали в порту.

Добавим, что корабль Всеволод Бобров был введен в эксплуатацию лишь в 2021-м году.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ уничтожили три катера российских захватчиков вблизи оккупированного острова Змеиный. Ранее черноморский флот рф потерял своего флагмана – крейсер Москва.

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В статье: война с Россией
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Источник:
24 канал

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Комментарии (3)
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Caballero (DC)
12.05.2022 в 17:55
Смерть кцапам! Смерть путину!!!
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.05.2022 в 17:45
Тож кажуть придурками, не курити. Не слухаються, от і прилетіло...
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avatar
vismut (Запорожье)
12.05.2022 в 17:06
Акулы...
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