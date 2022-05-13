Оккупанты наступают на Донетчине и пытаются прорваться в города
Информация от Донецкой ОВА и Британской разведки
Ministry of Defence
В Донецкой области российские захватчики наступают на Лиманском направлении, но терпят сокрушительные потери. Об этом начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в эфире национального телемарафона.
"Ситуация в области сложная, впрочем, контролируемая... Наступление врага – Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться – не успешны, враг терпит сокрушительные потери. Но все же попытки не прекращается, и я уверен, что не будут прекращаться, пока мы его полностью не уничтожим".
"Когда мы смотрим статистику – нет ни одного населенного пункта в области, который бы ни был обстрелян. Наиболее горячие точки – это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецкая громада – это за эти сутки".
В то же время британская разведка сообщает, что россия прилагает значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка, пытаясь добиться прорыва к Славянску и Краматорску. Первостепенной задачей на этом направлении является охват украинских войск в районе операции объединенных сил, отключение их от поддержки или подкрепления со стороны частей на западе страны.
Украинские силы успешно предотвратили попытку российского форсирования реки на Донбассе. При форсировании реки Северский Донец к западу от Северодонецка россия потеряла значительные маневренные бронетанковые единицы, по крайней мере, одной батальонной тактической группы, а также развернутое понтонно-мостовое оборудование.
Переправа через реку в условиях боевых действий является очень рискованным маневром и говорит о том, что российское командование испытывает давление, требующее добиться прогресса в своих операциях на востоке Украины, отмечают британцы. российским войскам не удалось добиться каких-либо значительных успехов, несмотря на концентрацию сил в этом районе после вывода и передислокации частей из Киевской и Черниговской областей.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 May 2022— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) May 13, 2022
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