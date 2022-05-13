Святослав Сирота оказался в госпитале, попав на передовой под артобстрел

Среди тех, кто с начала нынешней войны пошел защищать Украину от российских захватчиков, оказалось немало известных в нашем футболе людей. Одним из защитников родной земли стал бывший вратарь киевского "Динамо-2", ровенского "Вереса" и днепропетровского "Днепра" Святослав Сирота, после завершения профессиональной карьеры пробовавший свои силы в судействе и работе на различных должностях в ФФУ, ПФЛ, клубах Украины, Молдовы и Грузии.

Оказавшись на фронте, 51-летний Сирота пытался достойно исполнять свой гражданский долг, однако недавно во время очередного противостояния врагу получил серьезное повреждение.

– После того, как в начале российского вторжения Святослав отвез свою семью на Львовщину, он пошел на войну добровольцем и попал на передовую, – рассказывает его бывший одноклубник Владимир Шаран, с которым выступали в "Днепре" в середине 90-х годов. – Учитывая, что никогда не воевал и не был в армии, ему пришлось пройти кратковременную подготовку, после чего отправился в Лисичанск. Сначала там боев не было, однако впоследствии Луганская область стала горячей точкой и Сироту ждало непростое испытание на первой линии. К сожалению, во время вражеских обстрелов его серьезно контузило. В течение трех дней он чувствовал себя очень плохо, однако из-за упорных боев госпитализировать его и других раненых было крайне сложно. Но в конце концов Святослава удалось перевезти в Днепр – сначала он попал в больницу, а затем был переведен в военный госпиталь. Сегодня уже четвертый день, как он там находится. Я отдаю должное своему давнему товарищу, который не раздумывая пошел защищать Украину от рашистских захватчиков. Святослав – человек, немало сделавший для футбола. С Сиротой мы играли вместе в "Днепре" на протяжении полутора лет – со второго круга сезона-1994/95 и в сезоне-1995/96, а до этого помню его еще со времен пребывания в киевском "Динамо". Еще двое бывших игроков "Днепра" – Андрей Полунин и Олег Шелаев поддерживают Святослава, всячески помогая в тяжелое для него время. Я, как и вся наша большая футбольная семья, надеемся на талант врачей, в надежные руки которых попал Святослав в эти майские дни. Верим в то, что вскоре ему станет гораздо лучше и он полностью вылечится. Главное, что человек жив – ведь жизнь является наибольшей ценностью, подаренной Богом. Теперь все вместе будем ждать нашей победы.