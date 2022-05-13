Песков: В Кремле не отказываются от встречи Зеленского и путина, но она должна быть подготовлена
В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возможных переговорах глав государств
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В Кремле заявили, что не отказываются от возможности проведения встречи диктатора владимира путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, но она должна быть подготовлен.
"Здесь позиция никак не изменилась. Вы хорошо знаете позицию российского президента, никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена. И подготовка этой встречи может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть финализирован на высшем уровне", - сказал пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков.
Он добавил: "Без подобных подготовительных действий проводить встречу вряд ли возможно".
Отвечая на вопрос относительно документа, Песков сказал: "Мы уже говорили, пока движение отсутствует. Наши условия прекрасно известны, они четко сформулированы и положены на бумагу, все это передано украинской стороне. Ответа нет".
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