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В Украине запасов бензина осталось на пять дней, дизеля - на три

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Правительство старается преодолеть топливный кризис

В Украине запасов бензина осталось на пять дней, дизеля - на три

Новина українською

Кабинет министров пытается преодолеть дефицит горючего. Пока запасов бензина в Украине хватает на пять дней, дизеля – на три. Об этом сообщила министерша экономики Юлия Свириденко на заседании правительства.

Она назвала вопрос поставки топлива вторым по важности после поставки вооружения, сообщает Радио Свобода.

В марте и апреле Киев провел переговоры с главными поставщиками топлива в Евросоюзе для их переориентации на украинский рынок, а также договорился с соседними государствами об отмене разрешений на въезд цистерн для доставки горючего.

"Если мы в марте завозили 35 тысяч тонн по железной дороге, в мае ожидаем, что это будет 180 тысяч тонн. Автомобильным транспортом увеличили завоз в 15 раз. Если мы в марте завозили всего пять, в мае планируем не менее 85. Речным транспортом – увеличение в пять раз… Также мы договорились о реверсии трубопроводным транспортом. Вчера была достигнута договоренность с Венгрией, что 35 тысяч тонн в месяц мы будем получать как государство, есть возможность увеличения объема до 50 тысяч тонн в месяц", – отчиталась Свириденко.

По ее оценкам, к концу мая Украина получит 350-360 тысяч тонн горючего с новых логистических маршрутов, то есть суточный объем импорта в мае вырастет с 4 тысяч до 11-12 тысяч тонн.

"Мы смотрим на данные по среднесуточному потреблению, которое сегодня составляет 13 тысяч тонн, что практически полностью объем импорта сможем направить на внутреннее потребление. Однако есть важный нюанс. Это запасы. Сегодня у нас есть запасы на пять дней, запасы по дизелю – на три дня. А у нас при нормальной бизнес-модели операторов эти запасы составляют 15 дней как минимум. Когда мы сможем накопить остатки операторов до 15 дней, вопрос об очередях снимется сам по себе, у нас очередей не будет и дефицита не будет", – пояснила Свириденко.

Министр отметила, что одним из источников пополнения запасов будет изъятие российского и белорусского топлива, которое было завезено в Украину до 24 февраля и находится под арестом.

По прогнозу Минэкономики, в мае ожидается потребление 300 тысяч тонн дизеля и 120 тысяч тонн бензина. Свириденко утверждает, что такой объем импорта уже законтрактован украинскими сетями, осталось вовремя отвезти его в Украину.

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В то же время, Свириденко предостерегла отдельных операторов рынка горючего от завышения цен на горючее, назвав это спекуляцией.

"Мы хотим обратиться к недобросовестным игрокам: в стране, где война и мы расцениваем такие недобросовестные действия как мародерство. Правительство предоставило полномочия областным военно-гражданским администрациям контролировать установление цен и мы будем жестко реагировать на такие спекуляции", – пообещала она.

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В статье: война с Россией
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