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Ирина Верещук в контексте эвакуации из Азовстали заявила, что не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров

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и с врагом переговоры идут туго

Ирина Верещук в контексте эвакуации из Азовстали заявила, что не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук затронула тему эвакуации военных из "Азовстали" – сейчас это главная задача украинской делегации на дипломатическом фронте.

Чиновница заявила, что есть приказ Президента Украины, что есть цель спасти всех парней, однако переговоры с врагом очень сложные. К тому же, по словам Верещук, не стоит в этой истории переоценивать роль мировых лидеров.

"Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Строгие реалии, поэтому работает только трезвый и прагматический подход.

Нам не следует преувеличивать влияние мировых лидеров. Ибо, если бы это влияние было должным, не было бы войны.

Есть указ Президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми.

Даст Бог, всех спасем", – написала Верещук.

Добавим, что ранее россия отказалась от предложенной процедуры эвакуации украинских военных из "Азовстали" на территорию третьей страны.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ірина Верещук

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