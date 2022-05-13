Ирина Верещук в контексте эвакуации из Азовстали заявила, что не стоит преувеличивать влияние мировых лидеров
и с врагом переговоры идут туго
Getty Images / Global Images Ukraine
Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук затронула тему эвакуации военных из "Азовстали" – сейчас это главная задача украинской делегации на дипломатическом фронте.
Чиновница заявила, что есть приказ Президента Украины, что есть цель спасти всех парней, однако переговоры с врагом очень сложные. К тому же, по словам Верещук, не стоит в этой истории переоценивать роль мировых лидеров.
"Сердце страны сейчас – это Азовсталь. Кроме азовцев, там наши ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ, полицейские и терроборона. Разделяю тревогу и волнение близких за судьбу защитников крепости. Война – это кровь и слезы. На войне чудес не бывает. Строгие реалии, поэтому работает только трезвый и прагматический подход.
Нам не следует преувеличивать влияние мировых лидеров. Ибо, если бы это влияние было должным, не было бы войны.
Есть указ Президента – сделать все возможное и невозможное, чтобы вытащить наших оттуда. Команда работает. Переговоры с врагом очень сложные. Результат может не удовлетворить всех. Но наша задача вытащить наших ребят. Всех. Живыми.
Даст Бог, всех спасем", – написала Верещук.
Добавим, что ранее россия отказалась от предложенной процедуры эвакуации украинских военных из "Азовстали" на территорию третьей страны.
Популярное сейчас
- Динамо получило посев в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
- Святослав Сирота оказался в госпитале, попав на передовой под артобстрел
- Есть 200-й самолет! Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Ситуация в Луганской области значительно ухудшилась - глава ОВА
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
Новости по теме
- 23:49 Украинские Сенатор-республиканец заблокировал законопроект о выделении 40 млрд. долларов в помощь Украине
- 23:46 Украинские Джемилев: Эрдоган предлагали Шойгу эвакуировать защитников Мариуполя через Бердянск
- 23:26 Украинские Они трусы. У России нет смелости признать поражение - обращение Зеленского