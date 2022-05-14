Россияне проводят мероприятия по построению многоэшелонированной обороны - Генштаб
Угроза ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины остается
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о ситуации на фронте к утру 14 мая. Враг продолжает блокировать украинских защитников в Мариуполе и планирует построить многоэшелонированную оборону на Запорожском направлении.
Российский агрессор продолжает боевые действия в Восточной операционной зоне, оказывает огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
Сохраняется угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. До семи батальонов из состава вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы. Продолжается вывоз военной техники и имущества вооруженных сил российской федерации из местности республики в Беларусь.
На Северском направлении противник обеспечивает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
На Харьковском направлении враг активных боевых действий не проводил. Основные усилия сосредотачивались на обеспечении отвода своих войск от города Харьков, удержании занятых позиций и маршрутов поставки.
На Славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка.
Российские оккупанты проводили воздушную разведку с использованием БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Капитоловка и Диброва Харьковской области.
На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений.
Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. Успеха нет.
В городе Мариуполь враг продолжает блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.
На Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные меры к построению оккупантами многоэшелонированной обороны.
На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Противник продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии.
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