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МИД Украины: Вступление Украины в ЕС неизбежно

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А Германия может помочь ускорить его

МИД Украины: Вступление Украины в ЕС неизбежно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с немецкими дипломатами в Берлине провел конструктивную дискуссию на счет вступления Украины в ЕС. Также он отметил, что немаловажную роль в этом процессе может сыграть Германия:

“Я им сказал очень простую вещь. Смотрите: это все равно произойдет. Это неизбежно. Однозначно Украина получит статус кандидата рано или поздно, а мы хотим, чтобы это произошло своевременно – в июне на саммите ЕС.

Выбор перед немецкими элитами очень прост: либо возглавить этот процесс и вписать свои имена в историю Европы, либо это все равно произойдет, но без вашего лидерства.

Призываю каждого из вас, у кого есть контакты, друзья в Германии, мобилизовать максимальную поддержку, чтобы в конце июня на саммите ЕС Украина получила статус кандидата”, - заявил Кулеба.

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В статье: война с Россией Дмитрий Кулеба ЕС
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Источник:
УП

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