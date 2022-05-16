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Лукашенко на встрече ОДКБ в Москве: Нужно сплотиться. Без объединения нас завтра может не быть

Общие новости
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Бульбафюрер пошел в разнос

Лукашенко на встрече ОДКБ в Москве: Нужно сплотиться. Без объединения нас завтра может не быть

BELTA.BY

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Организации Договора по коллективной безопасности заявил, что россия не должна сама бороться с расширением НАТО и что без объединения стран ОДКБ их завтра может не стать.

"Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей – нас завтра может не быть".

Он также заявил, что "Россия не должна сама бороться с расширением НАТО".

По словам Лукашенко, "ни одна страна не угрожает НАТО, при этом Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Восточной Европе и проводит крупномасштабные учения".

Он также считает – если бы страны ОДКБ выступили "единым фронтом", то не было бы санкций против России и Белоруссии.

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Лукашенко также верит, что Запад якобы хочет "максимально продлить конфликт в Украине".

Но "самой опасной тенденцией" самопровозглашенный президент Беларуси назвал якобы "попытки расчленения Украины". По его словам, эта угроза исходит от Запада.

"Самая опасная сегодня тенденция в Украине – попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее", – цитирует Лукашенко российское издание РБК.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
16.05.2022 в 17:41
Але "найнебезпечнішою тенденцією" самопроголошений президент Білорусі назвав нібито "спроби розчленування України". За його словами, ця загроза походить від Заходу. **** ааа, то есть это Запад у нас скоммуниздил сначала Крым, а потом половину Донецкой и Луганской областей? А сейчас оккупировал мой город и ещё полторы области тоже Запад. Только почему то в оккупированных городах висят флаги не США и не Евросоюза, а триколора и красные серпы с молотом... Но виноват конечно же Запад, конечно , это Запад "расчленяет" нашу страну на части, конечно
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Zaragoza
16.05.2022 в 16:54
А я вам сейчас покажу как нужно сплотиться,и если бы мы...
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