Лукашенко на встрече ОДКБ в Москве: Нужно сплотиться. Без объединения нас завтра может не быть
Бульбафюрер пошел в разнос
BELTA.BY
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Организации Договора по коллективной безопасности заявил, что россия не должна сама бороться с расширением НАТО и что без объединения стран ОДКБ их завтра может не стать.
"Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей – нас завтра может не быть".
Он также заявил, что "Россия не должна сама бороться с расширением НАТО".
По словам Лукашенко, "ни одна страна не угрожает НАТО, при этом Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Восточной Европе и проводит крупномасштабные учения".
Он также считает – если бы страны ОДКБ выступили "единым фронтом", то не было бы санкций против России и Белоруссии.
Лукашенко также верит, что Запад якобы хочет "максимально продлить конфликт в Украине".
Но "самой опасной тенденцией" самопровозглашенный президент Беларуси назвал якобы "попытки расчленения Украины". По его словам, эта угроза исходит от Запада.
"Самая опасная сегодня тенденция в Украине – попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее", – цитирует Лукашенко российское издание РБК.
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