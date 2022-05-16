Лукашенко на встрече ОДКБ в Москве: Нужно сплотиться. Без объединения нас завтра может не быть

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече Организации Договора по коллективной безопасности заявил, что россия не должна сама бороться с расширением НАТО и что без объединения стран ОДКБ их завтра может не стать.

"Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей – нас завтра может не быть".

Он также заявил, что "Россия не должна сама бороться с расширением НАТО".

По словам Лукашенко, "ни одна страна не угрожает НАТО, при этом Североатлантический альянс наращивает военное присутствие в Восточной Европе и проводит крупномасштабные учения".

Он также считает – если бы страны ОДКБ выступили "единым фронтом", то не было бы санкций против России и Белоруссии.

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Лукашенко также верит, что Запад якобы хочет "максимально продлить конфликт в Украине".

Но "самой опасной тенденцией" самопровозглашенный президент Беларуси назвал якобы "попытки расчленения Украины". По его словам, эта угроза исходит от Запада.

"Самая опасная сегодня тенденция в Украине – попытки расчленения Украины. Уже созданы тысячные подразделения, чтобы под видом миротворцев войти в Украину и защитить ее", – цитирует Лукашенко российское издание РБК.