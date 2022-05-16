СМИ: Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины
Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выдвинул идею смягчить санкции в отношении калийных удобрений из России и Беларуси.
В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.
Как сообщили дипломатические источники Wall Street Journal, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.
Представительства Украины и России при ООН отказались от комментариев. Посольство Турции в США также не стало отвечать на вопросы издания.
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