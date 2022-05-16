СМИ: Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выдвинул идею смягчить санкции в отношении калийных удобрений из России и Беларуси.

В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.

Как сообщили дипломатические источники Wall Street Journal, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.

Представительства Украины и России при ООН отказались от комментариев. Посольство Турции в США также не стало отвечать на вопросы издания.