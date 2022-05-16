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СМИ: Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия

СМИ: Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины

Новина українською

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выдвинул идею смягчить санкции в отношении калийных удобрений из России и Беларуси.

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В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.

Как сообщили дипломатические источники Wall Street Journal, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.

Представительства Украины и России при ООН отказались от комментариев. Посольство Турции в США также не стало отвечать на вопросы издания.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Wall Street Journal

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Комментарии (8)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
16.05.2022 в 22:52
Лісом..
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+1
0
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С.Карпович. (Ланівці)
16.05.2022 в 22:49
А він не думав як пуйлу яйця дверима прищемити.
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+1
0
Лекарь (село Дарница)
16.05.2022 в 22:27
Краще під ООН завести у ЧОрне море бойові флоти НАТО, нехай супроводжують конвої, та размінують море
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.05.2022 в 22:09
Нехай переїжджає жити на Азовсталь і послабляє...
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+6
0
Footballers (Умань)
16.05.2022 в 22:08
Старий пердун поїхав кукухою
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+5
0
KadimXa (Харьков)
16.05.2022 в 21:59
После такого заявления ему надо предложить уйти в отставку.
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+6
0
avatar
Spokoyno (Київ)
16.05.2022 в 21:43
Я розумію йому все одно, яку дитину / людину рятувати... В України від наглої смерті заподіяної рашистами чи в Африці від голодної... Аби побільше. Утім чому для цього він вважає необхідним прогинатися перед терористом?
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+6
0
football_soccer (Украина)
16.05.2022 в 21:34
и каким образом он это представляет? Юг будет в оккупации, но орки "жестом доброй воли" будут пропускать фуры с зерном в порты?? ООН бессмысленная организация. Только для разговоров, а не для дела
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+9
0

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