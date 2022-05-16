16 мая на Востоке уничтожено до 178 оккупантов, 5 танков та 11 единиц бронетехники
Наши воины за сутки отбили 8 атак врага
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
В частности, 16 мая, российские фашистские войска совершили 8 атак. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют:
личного состава – до 178
танков – 5
БМП – 7
БТР – 2
ББМ – 2
РСЗО – 3
артиллерийских систем – 1
минометов – 2
АТТ – 5
БПЛА – 1
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Источник:Оперативно-тактичне угруповання Схід
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