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16 мая на Востоке уничтожено до 178 оккупантов, 5 танков та 11 единиц бронетехники

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Наши воины за сутки отбили 8 атак врага

16 мая на Востоке уничтожено до 178 оккупантов, 5 танков та 11 единиц бронетехники

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, 16 мая, российские фашистские войска совершили 8 атак. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами. Потери врага составляют:

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личного состава – до 178

танков – 5

БМП – 7

БТР – 2

ББМ – 2

РСЗО – 3

артиллерийских систем – 1

минометов – 2

АТТ – 5

БПЛА – 1

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В статье: война с Россией
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