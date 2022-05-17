Бывший защитник ПСЖ едет в велотур через всю Францию. Собранные пожертвования пойдут на помощь украинским беженцам
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Фото: afcb.co.uk
Сильвен Дистен, бывший защитник "Борнмута", "Манчестер Сити" и "ПСЖ" отправится в 10-дневный велопробег – компания из 10 человек будет проезжать 130 километров в сутки. Помимо этого, велосипедисты собирают деньги на помощь украинским беженцам.
В поездку отправятся 9 человек. Путешествие начнется с парома из английского города Пул до французского Шербура. Уже оттуда группа поедет на велосипедах через всю Францию до Сен-Тропе.
"До сих пор это было потрясающе с точки зрения пожертвований. На благотворительность уже собрано более 15 000 фунтов стерлингов.
Это зашло намного дальше того, что мы думали, что можем сделать, и нам нужна максимальная поддержка. Мы подумали, что было бы глупо получить опыт всей жизни и не попытаться собрать немного денег.
Когда вы включаете телевизор, вы видите только то, что происходит в Украине. У всех нас есть семьи, и когда вы наблюдаете, как разлучаются другие, и мы чувствуем, что можем просто помочь кому-то, почему не сделать этого?
Это был легкий выбор, если честно. В этом нет ничего политического, я просто папа, который считает, что полезно пытаться поддерживать нуждающиеся семьи", – сказал Дистен в интервью для сайта "Борнмута".
Дистен завершил карьеру в 2016 году. Его последним клубом был "Борнмут", где он сейчас проживает со своей семьей.
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