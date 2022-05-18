Есть разрушения и пострадавшие. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о прилетах российских ракет

Утром 18 мая с 05:41 и до 06:19 в Днепропетровской области длилась воздушная тревога, российская армия запустила по региону несколько ракет. О подробностях сообщает Глава Днепропетровской Областной Военной Администрации Валентин Резниченко в своих социальных сетях.

"Днепропетровщина. 18 мая. 07:25. Тревожная ночь и неспокойное утро. Вражеская атака по Днепру. Одну ракету наша ПВО сбила. Обломки упали на частный двор. Ранена женщина. Повреждены 2 дома. Другая ракета попала по объекту транспортной инфраструктуры. Он разрушен".

Кроме этого, оккупанты снова обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Апостоловской громад. Там никто не пострадал.

С самого начала войны Днепропетровская область стала гуманитарным хабом для Востока Украины. Такую же роль регион выполнял и в 2014 году.