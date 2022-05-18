Временно поверенная в делах США: Вопросы победы в войне должна определять именно Украина
Кристина Квин уверена, что все в руках украинцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин считает, что вопрос победы в войне против России Украина будет определять сама. Об этом она сказала в интервью "24 каналу".
"С нашей точки зрения, если говорить о победе, то сам вопрос победы должна определять именно Украина – мы не должны диктовать украинцам, что именно они должны делать, и как выйти из этой ситуации. Или предлагать какие-то другие сценарии развития событий. Только в руках украинцев и власти Украины есть возможность выбрать именно тот вариант развития событий, который им подойдет, и в этом мы будем их поддерживать, именно то решение, которое выберет Украина, поддержат США.
Я не хочу давать собственные прогнозы на то, как оно все должно закончиться, это все в руках украинцев. До сегодняшнего дня мы не участвовали ни в каких переговорах. Конечно, мы поддерживаем Украину в том плане, что мы хотим помочь любым доступным способом достичь конца войны. Но того конца, который будет приемлем для украинского народа. И мы будем поддерживать украинцев и дальше, однако участия в переговорах принимать не будем", - сказала Квин.
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