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Уже 28 тысяч ликвидировано. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

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Еще плюс один самолет и одна система РСЗО

Уже 28 тысяч ликвидировано. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях россиян с начала полномасштабной войны в Украине. Число потерь личного состава уже превысило 28 тысяч человек.

  • личного состава – около 28 300 (+400) человек ликвидировано.
  • танков ‒ 1251 (+16) ед.
  • боевых бронированных машин – 3043 (+34) ед.
  • артиллерийских систем – 586 (+8) ед.
  • РСЗО – 199 (+1) ед.
  • средства ПВО – 91 (+1) ед.
  • самолетов – 202 (+1) ед.
  • вертолетов – 167 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5).
  • крылатые ракеты – 102 (+5).
  • корабли/катера - 13 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.
  • специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за последние сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях, сообщает Генштаб.

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.05.2022 в 13:17
Собакам собача...
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