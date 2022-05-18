Уже 28 тысяч ликвидировано. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях россиян с начала полномасштабной войны в Украине. Число потерь личного состава уже превысило 28 тысяч человек.

личного состава – около 28 300 (+400) человек ликвидировано.

танков ‒ 1251 (+16) ед.

боевых бронированных машин – 3043 (+34) ед.

артиллерийских систем – 586 (+8) ед.

РСЗО – 199 (+1) ед.

средства ПВО – 91 (+1) ед.

самолетов – 202 (+1) ед.

вертолетов – 167 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5).

крылатые ракеты – 102 (+5).

корабли/катера - 13 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.

специальная техника – 43 (+0).

Наибольшие потери противника за последние сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях, сообщает Генштаб.