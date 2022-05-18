Уже 28 тысяч ликвидировано. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне в Украине
Еще плюс один самолет и одна система РСЗО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил данные о потерях россиян с начала полномасштабной войны в Украине. Число потерь личного состава уже превысило 28 тысяч человек.
- личного состава – около 28 300 (+400) человек ликвидировано.
- танков ‒ 1251 (+16) ед.
- боевых бронированных машин – 3043 (+34) ед.
- артиллерийских систем – 586 (+8) ед.
- РСЗО – 199 (+1) ед.
- средства ПВО – 91 (+1) ед.
- самолетов – 202 (+1) ед.
- вертолетов – 167 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 441 (+5).
- крылатые ракеты – 102 (+5).
- корабли/катера - 13 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2137 (+28) ед.
- специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери противника за последние сутки наблюдались на Славянском, Криворожском и Запорожском направлениях, сообщает Генштаб.
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18.05.2022 в 13:17
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