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UNICEF: Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек

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Ужасная цифра

UNICEF: Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек

UNICEF

Новина українською

Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек, об этом сообщает пресс-служба организации UNICEF. Также известно, что общее число тех, кто бежал от войны, приближается к 14 миллионам.

При этом у более чем половины семей, которые были вынуждены перемещаться из-за агрессии рф, есть как минимум один ребенок в возрасте от 5 до 17 лет.

Ранее мы сообщали, что россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, также страна-агрессор не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, плюс в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.

Читайте такжеПо курсу военного корабля: россия лишилась членства в нескольких органах ООН – Кислица

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В статье: война с Россией Unicef
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Источник:
UNICEF

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