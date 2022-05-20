UNICEF: Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек

Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек, об этом сообщает пресс-служба организации UNICEF. Также известно, что общее число тех, кто бежал от войны, приближается к 14 миллионам.

При этом у более чем половины семей, которые были вынуждены перемещаться из-за агрессии рф, есть как минимум один ребенок в возрасте от 5 до 17 лет.

Ранее мы сообщали, что россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, также страна-агрессор не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, плюс в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.