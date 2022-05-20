UNICEF: Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек
Ужасная цифра
UNICEF
Число внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 8 миллионов человек, об этом сообщает пресс-служба организации UNICEF. Также известно, что общее число тех, кто бежал от войны, приближается к 14 миллионам.
При этом у более чем половины семей, которые были вынуждены перемещаться из-за агрессии рф, есть как минимум один ребенок в возрасте от 5 до 17 лет.
Ранее мы сообщали, что россия больше не является членом Постоянного форума коренных народов, также страна-агрессор не прошла в Комитет ООН по неправительственным организациям, плюс в исполнительные бюро детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и ООН-Женщины.
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