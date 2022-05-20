ВСУ могли затопить разведывательный корабль оккупантов во время боев за Змеиный

Журналисты обратили внимание на то, что в рф простились со старшим мотористом электромеханической боевой части СРЗК "Экватор" – старшим матросом хатажуковым муратом хусеновичем.

Отмечается, что старший матрос СРЗК "Экватор" погиб 7 мая 2022 года. Он принимал участие в "обороне стратегически важного объекта в Черном море – острова Змеиный".

Таким образом, ВСУ могли, по меньшей мере, повредить разведывательный корабль орков во время боев за Змеиный. Гидрографическое судно "Экватор" было построено в Польше, спущено на воду в 1968 году, а в 1969 году введено в состав гидрографической службы Черноморского флота рф. В 1976 году судно было переоборудовано в разведывательный корабль, с 1992 года классифицируется как средний разведывательный корабль. В конце 2013 года "Экватор" прошел модернизацию радиотехнических средств.