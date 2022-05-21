За минувшие сутки уничтожена 61 единица вражеской техники – Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов на украинской земле в течение очередных суток войны россии против Украины. Больше всего орки не досчитались Боевых бронированных машин, потеряв 26 единиц. Также 150 солдат больше никогда не смогут навредить миру, потому что были ликвидированы.

В общем, потери оккупанта с 24 февраля выглядят следующим образом:

личного состава - около 28 850 (+150 за последние сутки) лиц ликвидировано.

танков ‒ 1278 (+15) ед.

боевых бронированных машин – 3116 (+26) ед.

артиллерийских систем – 596 ед.

РСЗО – 201 (+1) ед.

средства ПВО – 93 ед.

самолетов – 204 ед.

вертолетов – 169 (+1) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2).

крылатые ракеты – 104 (+1).

корабли/катера - 13 ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) ед.

специальная техника – 43 ед.

Данные уточняются, ведь высокая интенсивность боевых действий усложняет процесс подсчета.