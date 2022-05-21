За минувшие сутки уничтожена 61 единица вражеской техники – Генштаб ВСУ
И еще 150 оккупантов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов на украинской земле в течение очередных суток войны россии против Украины. Больше всего орки не досчитались Боевых бронированных машин, потеряв 26 единиц. Также 150 солдат больше никогда не смогут навредить миру, потому что были ликвидированы.
В общем, потери оккупанта с 24 февраля выглядят следующим образом:
- личного состава - около 28 850 (+150 за последние сутки) лиц ликвидировано.
- танков ‒ 1278 (+15) ед.
- боевых бронированных машин – 3116 (+26) ед.
- артиллерийских систем – 596 ед.
- РСЗО – 201 (+1) ед.
- средства ПВО – 93 ед.
- самолетов – 204 ед.
- вертолетов – 169 (+1) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 (+2).
- крылатые ракеты – 104 (+1).
- корабли/катера - 13 ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 2178 (+16) ед.
- специальная техника – 43 ед.
Данные уточняются, ведь высокая интенсивность боевых действий усложняет процесс подсчета.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Примера. Реал завершил чемпионат вполсилы, Леванте напоследок хлопнул дверью
- Серия А. Рома не забыла о лиге и вышла в Лигу Европы
- Украина получит первую партию зенитных установок Гепард от Германии в июле
- Замкомандира Азова: Я и командование находимся на Азовстали, продолжается определенная операция
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Новости по теме
- 08:50 Украинские Уже 200 реактивных систем. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- 16:40 Украинские Генштаб: Эвакуация с Азовстали продолжается. Верим в то, что слово, данное рф, будет выполнено
- 10:38 Украинские россияне собираются бросить на смерть в Украине студентов ВУЗов – сводка Генштаба ВСУ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet