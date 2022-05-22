Генштаб ВСУ: На Славянском направлении враг сосредоточил усилия на возобновлении наступления

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 88-х суток российского вторжения.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.

На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

В Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.