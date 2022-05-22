  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб ВСУ: На Славянском направлении враг сосредоточил усилия на возобновлении наступления
В тренде

Генштаб ВСУ: На Славянском направлении враг сосредоточил усилия на возобновлении наступления

Общие новости
Обновлено
(4 голосов)

россияне осуществляют перегруппировку для усиления отдельных направлений

Генштаб ВСУ: На Славянском направлении враг сосредоточил усилия на возобновлении наступления

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 88-х суток российского вторжения.

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и наносить ракетные и авиационные удары по территории Украины.

На Харьковском направлении враг в течение суток не проводил активных действий. Усилил полицейско-административный режим на временно захваченных территориях.

На Славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на создании условий для возобновления наступления. Продолжили обстрелы населенных пунктов по линии столкновения. На отдельных участках пытались провести разведку боем, понесли потери и отступили.

В Донецком направлении противник пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закотное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны.

На Северодонецком направлении противник вел боевые действия в районе населенного пункта Прудовка. Подразделения оккупантов также пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели.

Из минометов и ствольной артиллерии враг продолжил обстрелы позиций сил обороны вдоль линии столкновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируется понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг осуществляет перегруппировку для усиления отдельных направлений.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Генштаб ВСУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде