"Труба Порошенко" и схема с углём из "ЛДНР". Полная речь Медведчука на допросе СБУ

Пророссийский политик Виктор Медведчук обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в захвате части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в частную собственность, а также раскрыл схему поставки угля из неподконтрольных территорий Украины, начиная с 2014 года. Ниже полная речь Медведчука.

О том, что именно он контролировал прокачку дизеля трубой, свидетельствует то, что действия по прокачке дизеля по трубе прекратились в мае 2019 года. То есть по окончании президентских полномочий господина Порошенко".

Сколько зарабатывала действующая труба, которая прокачивала дизельное топливо в Украину и Западную Европу, в Венгрию? Фактически за год, с мая 2018 по май 2019, труба заработала в два раза больше чем сумма денег, которая за неё была уплачена. Если за трубу он заплатил 23 млн долларов, то за год заработок составлял 41-42 млн долларов. Это подчёркивает, что административный аппарат, суды, прокуратура и другие государственные органы были задействованы Порошенко не напрасно.

Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту собственностью Порошенко, необходимо было предпринять ряд действий: начиная с задействования судебной системы, которая оспаривала трубопровод. Для того, чтобы "Транснефти" дать возможность продать эту трубу, необходимо было сделать всё, чтобы "Транснефть" снова владела и принимала решения о продаже этой трубой. Господин Порошенко решал все вопросы, как судебной системы, так и административных органов через возможности президентской должности и административного влияния: суды, прокуратура, антимонопольный комитет, фонд госимущества - все они принимали решения для личных интересов президента Порошенко.

Так, в 2016 году президент Порошенко обратился ко мне с просьбой, учитывая мои контакты и отношение ко мне среди руководства рф, о покупке трубы или "Прикарпатзападтранса", владевшего этой трубой, по поставкам дизеля в Украину и Европу. Он обратился ко мне, чтобы я провел переговоры с президентом рф, чтобы "Транснефть" смогла продать эту трубу и ее мог выкупить, как потом оказалось, господин Порошенко

"Большинство всех этих событий связано с тогда действующим, с 2014 по 2019 годы, Президентом Украины Петром Порошенко. Это всегда делалось по просьбе Порошенко. "Трубой" я стал заниматься по просьбе Порошенко. Если бы сказали, что это "труба Порошенко", это больше бы подходило. Не потому что я сейчас хочу оправдаться. Я по жизни никогда не оправдываюсь. Если есть факты, я их признавал.

"В ноябре 2014 года - начале 2015-го в Украине была выстроена чёткая система закупки угля в непризнанных "ЛДНР", то есть на той территории Донбасса, которая оставалась после событий 2014 года неконтролируемой. И в этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента, заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему по возможности закупки этого угля и поставки его в Украины. В этот период с учётом высоких потребностей и невозможностей их удовлетворения в Украине за счёт того, что прекратили работу многие шахты и уменьшилась добыча угля, всё это потоком шло в россию, где закупки угля увеличились. Рф, исходя из этого ввела квотирование. Покупая 1 тонну в Донбассе, имели право купить 2 тонны в россии. Вся эта система способствовала тому, что президент Порошенко с помощью своих подчинённых - Демчишина, Кононенко, Гонтаревой, правоохранителей, генпрокурора, министра внутренних дел - выстраивали систему, при которой этот уголь должен поступать с Донбасса на выгодных условиях и реализовываться в Украине.

Например.

Гоподин Кононенко, на тот период времени народный депутат Украины, одно из лиц приближённых Порошенко, который занимался многими бизнес-проектами, несмотря на свой статус депутата, а Порошенко - президента, предложил кандидатуру Кузяры, чтобы организовать схему закупки, транспортировки и поставки угля в Украину.

Господин Демчишин, который занял этот пост по усмотрению Порошенко, как приближённый человек, так как до Демчишина эту должность занимал Продан, который не соглашался со схемой покупки угля на Донбассе. Более того, противостоял и отстаивал схему покупки южноафриканского угля, которое было системное на то время в Украине, и на взгляд специалистов и экспертов было более выгодное и качественное для потребления в Украине.

С помощью президента Украины, генерального прокурора, министра внутренних дел давили на руководителей Минтопэнерго, Укринтерэнерго Зиневича, дошло дело до ареста, проводили у него обыски с одной целью: необходимо было прекращение поставок южноафриканского угля. Эта задача, которая стояла перед правоохранителями и которую выполняли по указанию президента Порошенко.

Министр Дымчишин, который пришёл на смену непослушного и неуправляемого Продана, делал всё необходимое, чтобы эта схема работала, как часы. Именно он назначал на должности руководителей Луганскугля и шахты имени Киселёва, представителей неконтролируемых территорий, регистрировал эти шахты, чтобы эти звенья были удобны для поставки и реализации угля. И через этот механизм был реализован уголь.

Гонтарева, возглавляя НБУ, по сути должна была открыть счета на неконтроируемой территории в Донецке и Луганске. Такая задача стояла, чтобы реализовать главный принцип безналичного рассчёта за отгружаемый уголь. Всё сводилось к тому, что по безналу производство оплаты выглядело бы более эффективным и прозрачным в плане возможности устранить любые коррупционные действия.

Однако Гонтарева, которая взялась за реализацию этой задачи, почему-то через несколько дней отказалась, так как посчитала нужным или мотивировала, что это является невозможным. Может быть, это и так. Однако, после отказа Гонтаревой открыть счета на территории Донецкой и Луганской областей для безналичных рассчётов, было принято поставлять туда деньги, как оплата за добываемый уголь, через систему инкассаций. То есть: инкассировать деньги, перевозить их с контролируемой на некотролируемую территорию, что осуществляла СБУ и непосредственно господин Грицаком, который в то время был первым заместителем председателя СБУ и руководителем АТО. Может быть, Гонтарева и сыграла на руку тому, чтобы инкассирование денег было легче "рассчитываться", так как безнал исключал, а нал мог быть направлен на наполнение коррупционной составляющей.

Таким образом, государственный аппарат, высшие должностные лица, возглавляемый господином Порошенко, организовали, наладили и реализовывали схему поставок угля с неконтролируемых территорий на территорию Украины. Так действовал механизм закупки и реализации этого угля.

В этом была моя роль. То, что касалось рф, где нужна была моя помощь в отдельных договорённостях, которые могли бы обеспечить реализацию этих поставок угля по инициативе Порошенко и тех людей с госаппарата, которые этим занимались.

Рассказав это, я отнюдь не рассчитывал, что ко мне должно измениться у кого-то мнение. Я просто хотел, чтобы эти факты, хоть и немногочисленные, о том, чем в том числе занимался господин Порошенко, являясь президентом Украины, стали известны".