российский военный приговорен к пожизненному заключению за убийство мирного жителя на Сумщине
Так будет со всеми орками
Getty Images / Global Images Ukraine
21-летний военнослужащий российской армии вадим шишимарин нарушил законы и обычаи войны, Женевские конвенции, убив мирного гражданского. Обвиняемый был лишен свободы пожизненно.
Киевский суд не признал раскаяние обвиняемого искренним, однако смягчающим наказание обстоятельством признали содействие работе следствию. 21-летний шишимарин признал вину в убийстве, но на процессе настаивал, что застрелил гражданского под угрозами старшего по званию.
Колонну, в которой находился шишимарин, разбили ВСУ. Убегая, он и еще 4 орка обстреляли из автоматов частный автомобиль, после чего захватили его. На украденной машине с пробитыми колесами русские военные въехали в деревню. По дороге они увидели мужчину, который возвращался домой и говорил по телефону. Один из военных приказал сержанту убить гражданского, чтобы он не сообщил об оккупантах ВСУ. Тот совершил несколько прицельных выстрелов через открытое окно автомобиля из автомата Калашникова в голову 62-летнего мирного украинца. Мужчина умер на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.
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