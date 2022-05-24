В сети появилось ВИДЕО, как ВСУ бьют по россиянам из французской гаубицы Цезарь
"Пришел, увидел, победил"
Французские колесные самоходные артиллерийские установки 155 мм CAESAR уже на территории Украины и применяются против врага. Об этом свидетельствует видео, распространенное украинскими военнослужащими в социальных сетях, сообщает сайт Милитарный.
На видеокадрах видно боевое применение. На одном из снарядов бойцы написали "За Мариуполь!"
При этом волонтер фонда Сергея Притулы Роман Синицын в твиттере сообщу, что "у одной из артбригад эти приколы уже давно".
О передаче САУ CAESAR от Франции стало известно 22 апреля 2022 года. Тогда президент страны Эмануэль Макрон в интервью сообщил, что поставляет Украине разнообразное оружие "от Миланов (ПТРК Milan - Милитарный) до Цезарей" и планирует дальше это делать. Тогда французские медиа высказывали предположение, что будет поставлен дивизион этих САУ (12 единиц). Украинские военные прошли учения во Франции.
18 мая Макрон заявил, что поставки оружия Украине будут наращиваться.
САУ CEASAR – французское колесное 155 мм самоходное орудие разработки GIAT Industries, оно бьет на расстояние до 40 километров.
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