Генштаб: Тяжелые бои, которые сейчас продолжаются на востоке, и станут итогом этой войны

В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия готовится к длительной военной операции в Украине.

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона, его слова приводит Украинская правда.

"В общем, действия российской армии говорят о том, что Россия осуществляет подготовку к долговременной военной операции.

Сейчас мы наблюдаем активную фазу полномасштабной агрессии, которую Россия решила против нашего государства".

По словам Мотузяныка, ситуация на фронте сейчас "чрезвычайно сложная, потому что сейчас решается, пожалуй, судьба этой страны.

"Самое горячее – это Донецкий операционный район и Славянское направление. Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также Россия сейчас ищет определенные новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе числе с территории Беларуси и с территории Крыма. Эти тяжелые бои, которые сейчас продолжаются на востоке, и станут итогом этой войны", - сказал он.

Спикер Минобороны отметил, что задачей российских оккупантов является окружение украинских войск в районе Северодонецка, Лисичанская, блокировать трассу, и это может им позволить выйти на административные границы Луганской области. Однако Генштаб ВСУ просчитывает все возможные риски, чтобы не допустить подобных действий.



Он подчеркнул, что Россия получила стратегическое поражение на первом этапе своей агрессии, и поэтому Генеральный штаб Вооруженных сил РФ был вынужден пересмотреть свои цели.

"Они уже не так амбициозны. Россия уже очень сократила свои аппетиты. Сейчас они пытаются полностью взять под контроль административные границы Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей, они пытаются оцепить там группировку украинских войск и обеспечить устойчивый сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым ", – сказал он.

Мотузяник сообщил, что за время полномасштабного вторжения Россия задействовала в Украине почти 170 тысяч живой силы, более 90 батальонно-тактических групп.

"И еще около 30 БТГ Россия может ввести в действие в течение полутора-двух месяцев", – отметил представитель Минобороны.

По его информации, на конец мая ВСУ полностью уничтожили 17 российских батальонно-тактических групп.