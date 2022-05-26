Телевизор на колесах. россияне привезли в Мариуполь пропагандомобили

российские оккупанты привезли в Мариуполь т.н. передвижной телевизор, где транслируется российское пропагандистское телевидение об "улучшении" жизни горожан в оккупации. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

Читайте также Советник мэра Мариуполя сообщил количество жертв среди мирного населения города с начала войны с рф

"Мариуполь. Пропаганда на марше. Оккупационные власти активно приступили к улучшению жизни мариупольцев. Не столько в реальности, сколько в убеждении. Вчера орки запустили три мобильных пропагандаавто и дополнительно установили 12 телевизоров с диагональю 75 дюймов по всем местам массового скопления людей – речь идет о пунктах выдачи гуманитарки, пунктах оформления различных бумаг и мест доступа к воде".