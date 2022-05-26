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Телевизор на колесах. россияне привезли в Мариуполь пропагандомобили

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Телевизор на колесах. россияне привезли в Мариуполь пропагандомобили

Андрющенко Telegram

Новина українською

российские оккупанты привезли в Мариуполь т.н. передвижной телевизор, где транслируется российское пропагандистское телевидение об "улучшении" жизни горожан в оккупации. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram-канале.

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"Мариуполь. Пропаганда на марше. Оккупационные власти активно приступили к улучшению жизни мариупольцев. Не столько в реальности, сколько в убеждении. Вчера орки запустили три мобильных пропагандаавто и дополнительно установили 12 телевизоров с диагональю 75 дюймов по всем местам массового скопления людей – речь идет о пунктах выдачи гуманитарки, пунктах оформления различных бумаг и мест доступа к воде".

"Где без остановки крутит пропагандистское дерьмо об улучшении жизни. Практика "нечем кормить, корми ложью" набирает обороты. Цинизм высшей степени".

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В статье: война с Россией
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