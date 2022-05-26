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В больницах Крыма не хватает крови для переливаний раненым оккупантам

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Даже издали специальный указ

В больницах Крыма не хватает крови для переливаний раненым оккупантам

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В медучреждениях Крыма не хватает крови для переливаний раненым оккупантов.

Судя по всему, поток раненых настолько велик, что больницы не справляются с ситуацией – реципиентов не хватает, как и запасов материала.

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В связи с этим, главврач Симферопольской ЦРКБ даже издал специальный приказ. Его слили в сеть местные паблики.

Он дает указание увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов.

В больницах Крыма не хватает крови для переливаний раненым оккупантам - изображение 1
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В статье: война с Россией
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