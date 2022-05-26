В больницах Крыма не хватает крови для переливаний раненым оккупантам

В медучреждениях Крыма не хватает крови для переливаний раненым оккупантов.

Судя по всему, поток раненых настолько велик, что больницы не справляются с ситуацией – реципиентов не хватает, как и запасов материала.

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В связи с этим, главврач Симферопольской ЦРКБ даже издал специальный приказ. Его слили в сеть местные паблики.

Он дает указание увеличить запасы крови всех категорий с расчетом на 1500 реципиентов.